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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми тренер бойцов без правил получил пожизненный срок за убийство семейной пары

Пермский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителю Перми, 46-летнего тренера по рукопашному бою Вадима Востокова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Пермскому краю.

Коллегия присяжных заседателей признала его виновным в целом ряде тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, в убийстве двух лиц с особой жестокостью, сопряженном с разбоем, групповом разбое с применением оружия, его незаконном приобретении и ношении, сбыте наркотиков в особо крупном размере, а также оставлении в опасности малолетнего.

В мае 2009 г. Востоков вместе с неустановленными лицами проник в квартиру к своим знакомым, супругам Игорю и Екатерине Некрасовым. Он с особой жестокостью расправился с семейной парой, похитил у них деньги и имущество на сумму более 1 млн руб. Полугодовалого ребенка погибших злоумышленники оставили дома одного, в запертой квартире, подвергнув таким образом ребенка смертельной опасности.

Во время расследования была установлена личность Востокова к сбыту наркотиков в крупном размере в 2011 г. Его причастность к совершению преступлений была установлена только в 2018 году, после чего подозреваемый был задержан. Свою вину он категорически отрицал.

Осудить убийцу удалось только со второго раза. В 2019 году коллегия присяжных сочла его невиновным по всем эпизодам обвинения, что привело к оправдательному приговору. В итоге дело дошло до Верховного суда, который вернул дело на новое рассмотрение.

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В Перми тренер бойцов без правил получил пожизненный срок за убийство семейной пары

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Теги: Вадим Востоков, пожизненное, убийство семейной пары



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