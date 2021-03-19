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Онкология, дети, рак (2016) | Фото: abnews.ru

30 лет назад выживали 5 детей с онкологией из 100, сейчас – 75-80% - центр им. Димы Рогачева

За три десятка лет российские детские онкологи совершили настоящий прорыв: если 30 лет назад выживали пять детей из сотни с онкологическими заболеваниями, то сегодня этот показатель составляет 75-80%, рассказала гендиректор НМИЦ им. Дмитрия Рогачева Галина Новичкова. Тем не менее, это прорыв, скорее, не благодаря, а вопреки. Хотя бы потому, что в стране, как шутят сами специалисты, детских онкологов меньше, чем людей в отряде космонавтов.

В стране только 10 регионов (из 85), где решен кадровый вопрос в сфере детской онкологии, сообщила на заседании президиума совета законодателей РФ зампред Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, сейчас в стране только два ведущих детских онкологических центра, где оказывается высокотехнологичная помощь, нужны еще минимум десять таких заведений.  

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ежегодно онкологические заболевания выявляются примерно у 4 тыс. детей, порядка половины случаев приходится на глиобластомы. Смертность за последние три года снизилась почти на 11%.  

аппарат МРТ(2019)|Фото: admtyumen.ru

Новичкова пожаловалась, что бюрократические процедуры во всем, начиная с закона о госзакупках и заканчивая прекращением лечения ребенка, когда ему исполняется 18 лет, сильно затрудняют работу специалистов. Значительную часть своего времени они вынуждены тратить не на разработку и внедрение уникальных методов лечения, а на бумажную волокиту. Даже на то, что бы сменить поставщика детского питания (которое часто бывает некачественным из-за формулировок 44-го ФЗ) уходит три месяца. "Все это время детей ведь надо чем-то кормить", - обратила внимание Новичкова.

Яровая поддержала онкологов, резко раскритиковав работу министерства. Например, ее возмутило, что Минздрав тянет с оформлением использования препаратов офф-лейбл (использование лекарственных средств по показаниям, не утвержденным государственными регулирующими органами, не упомянутым в инструкции по применению). Мурашко сообщил, что готовится единая система по таким препаратам, а также требуются консультации с экспертами, на что депутат припомнила: одну систему по этой теме уже создавали, на нее были выделены миллионы рублей.

"Это противоречие, которое ведет к ряду очень неприятных выводов. По препаратам офф-лейбл надо было это сделать уже позавчера. Надо принять норму закона, которая бы это регулировала. Какие еще эксперты вам нужны? Есть уже мнение онкологов", - заключила Яровая.

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30 лет назад выживали 5 детей с онкологией из 100, сейчас – 75-80% - центр им. Димы Рогачева

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Теги: детская онкология, центр им. димы рогачева, ирина яровая, михаил мурашко, галина новичкова



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