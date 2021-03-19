Число жертв взрыва в Химках увеличилось до трех

В результате взрыва в жилом доме в Химках погибли три человека, еще четыре человека пострадали, сообщает Минздрав Подмосковья. Ранее сообщалось о двух погибших - трехлетнем ребенке и мужчине.

По данным СКР, под завалами, возможно, еще находятся люди.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газовых приборов, что спровоцировало утечку газа. После взрыва начался пожар, сейчас он потушен. Загорелись пять квартир.

Также сообщалось, что в квартире на улице Зеленой, где произошел взрыв, находились четыре человека: двое взрослых и два ребенка - мальчики 3 и 12 лет. Старшего удалось спасти. Погибший мужчина жил этажом ниже.