Норвежские эксперты пришли к выводу, что вакцина AstraZeneca вызывает тромбы

Группа исследователей университетской клиники Осло пришла к выводу, что образование тромбов после прививки вакциной AstraZeneca было вызвано самой вакциной. Об этом сообщает норвежское издание VG.

Эксперты изучили дела трех сравнительно молодых пациентов, госпитализированных с тромбозом, один их которых умер. И пришли к выводу, что вакцина может вызывать внезапный и мощный иммунный ответ. Главный врач страны, профессор Андре Хольме уверен в том, что иных причин, кроме вакцины, нет.

"В истории болезни этих людей нет ничего, что могло бы дать такой мощный иммунный ответ. Уверен, что причиной являются найденные нами антитела. И я не вижу другого объяснения, кроме того, что это было вызвано вакциной", - заключил Хольме.

В корпорации AstraZeneca отказались комментировать заключение норвежских врачей, сказав, что ожидают выводов Европейского агентства лекарственных средств (EMA). А то ожидаемо заявило, что вакцина ни при чем.

Норвегия пока приостановила использование вакцины AstraZeneca.