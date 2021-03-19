19 Марта 2021
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Вакцина от COVID-19 от AstraZeneca и Оксфордского университета. (2021) | Фото: astrazeneca.com

Норвежские эксперты пришли к выводу, что вакцина AstraZeneca вызывает тромбы

Группа исследователей университетской клиники Осло пришла к выводу, что образование тромбов после прививки вакциной AstraZeneca было вызвано самой вакциной. Об этом сообщает норвежское издание VG.
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Эксперты изучили дела трех сравнительно молодых пациентов, госпитализированных с тромбозом, один их которых умер. И пришли к выводу, что вакцина может вызывать внезапный и мощный иммунный ответ. Главный врач страны, профессор Андре Хольме уверен в том, что иных причин, кроме вакцины, нет.

"В истории болезни этих людей нет ничего, что могло бы дать такой мощный иммунный ответ. Уверен, что причиной являются найденные нами антитела. И я не вижу другого объяснения, кроме того, что это было вызвано вакциной", - заключил Хольме.

В корпорации AstraZeneca отказались комментировать заключение норвежских врачей, сказав, что ожидают выводов Европейского агентства лекарственных средств (EMA). А то ожидаемо заявило, что вакцина ни при чем.

Норвегия пока приостановила использование вакцины AstraZeneca.

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Норвежские эксперты пришли к выводу, что вакцина AstraZeneca вызывает тромбы

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Теги: AstraZeneca, вакцина, коронавирус



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