19 Марта 2021
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ТН-Сибирь, учения (2021) | Фото: ТН-Сибирь

"Транснефть – Сибирь" провело учение по тушению условного пожара в резервуарном парке ЛПДС "Каркатеевы"

"Транснефть – Сибирь" провело тренировочные пожарно-тактические учения по ликвидации условного пожара в резервуарном парке линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Каркатеевы" с привлечением персонала Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов (УМН), сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Транснефть - Сибирь".

Мероприятие проводилось совместно с нефтеюганским пожарно-спасательным гарнизоном МЧС Югры. По сценарию учений в резервуаре № 31 объемом 20 тыс. куб. м произошло "воспламенение" газовоздушной смеси. Следствием этого стал "взрыв" в резервуаре, крышу которого условно сорвало и отбросило в сторону, нефть воспламенилась по всей площади зеркала внутри резервуара. Стационарная система орошения и автоматическая система пенотушения РВС № 31 оказались выведенными из строя. Также произошел выход нефти в каре резервуара площадью 100 кв. м.

ТН-Сибирь, учения(2021)|Фото: ТН-Сибирь

В течение трех минут к месту условного пожара прибыл дежурный караул 20 пожарной части, охраняющей ЛПДС "Каркатеевы", на четырех пожарных автомобилях (три автоцистерны АЦ-100 и пожарный пеноподъемник). В целях ликвидации условного пожара проведены пенные атаки: посредством подачи пены в слой нефти, комбинированным способом с подачей пены в слой и на поверхности нефти, а также в ходе учений задействовали генератор пены средней кратности для тушения "горящей" нефти в каре резервуара № 31. Были определены места расстановки прибывающих к месту пожара сил и средств Нефтеюганского местного пожарно-спасательного гарнизона, обеспечено взаимодействие со службами объекта, службами территориальной подсистемы РСЧС. Организован забор газовоздушной среды.

ТН-Сибирь, учения(2021)|Фото: ТН-Сибирь

К тушению также привлечены руководство аппарата управления "Транснефть – Сибирь" и Нефтеюганского УМН, силы и средства Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона. Были задействованы семь единиц техники, свыше 50 работников пожарной охраны и объекта.

ТН-Сибирь, учения(2021)|Фото: ТН-Сибирь

Цель – отработка действий по тушению пожара: проведение разведки пожара в целях выбора решающего направления ведения действий; отработка действий личного состава при проведении развертывания; отработка взаимодействия пожарной охраны с администрацией и службами объекта; отработка вопросов организации эвакуации персонала с территории объекта при возможном пожаре.

Проведение пожарно-тактических учений с персоналом подразделений и служб "Транснефть – Сибирь" является важной составляющей в обеспечении пожарной, промышленной и экологической безопасности на объектах предприятия. Осуществляя деятельность, связанную с эксплуатацией объектов повышенной опасности, "Транснефть – Сибирь" развивает и эксплуатирует систему магистрального транспорта нефти, обеспечивая при этом защиту жизни и здоровья работников и населения и максимально исключая возможность нанесения ущерба окружающей среде.

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"Транснефть – Сибирь" провело учение по тушению условного пожара в резервуарном парке ЛПДС "Каркатеевы"

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Теги: ТН-Сибирь, учения, ЛПДС Каркатеевы



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