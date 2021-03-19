19 Марта 2021
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Экономика В России Москва
инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

Инфляция разгоняется: январь – 5,2%, февраль – 5,7%, две недели марта – 5,8%

Инфляция в России разгоняется. По данным Банка России, в январе 2021 года она составила 5,2%, в феврале – 5,7%, к 15 марта – 5,8%. При этом регулятор желает видеть рост цен вблизи отметки 4%, но теперь уже реально оценивает, что к такому уровню вернуться в текущем году едва ли удастся и планирует снижение до плановых показателей в первой половине 2022 года. Об этом говорится в материалах релиза ЦБ, выпущенного по случаю изменения ключевой ставки.

Аналитики ЦБ считают, что значительное превышение инфляции в 4% - это отражение устойчивого восстановления внутреннего спроса. "Его влияние на темпы роста цен усилено ограничениями на зарубежные поездки. Неизрасходованные на эти цели средства домашних хозяйств частично перераспределены на потребление товаров и услуг внутри страны. Дополнительное влияние на рост цен оказывают факторы со стороны предложения, сдерживающие наращивание выпуска ряда товаров", - говорится в сообщении Банка России.

Регулятор надеется, что годовая инфляция достигнет максимума в марте и далее будет снижаться.

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Инфляция разгоняется: январь – 5,2%, февраль – 5,7%, две недели марта – 5,8%

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Теги: инфляция, банк россии, ключевая ставка



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