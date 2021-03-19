Банк России повысил ключевую ставку до 4,5%

Банк России впервые за восемь месяцев изменил ключевую ставку, пока на минимальные 0,25 б.п., теперь она составляет 4,5%, и это уже не исторический максимум, державшийся с лета 2020 года.

Несмотря на то, что в феврале глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила об инфляции выше прогнозных горизонтов, монетарные власти решили претворить свои слова в действие: они завершили цикл смягчения денежно-кредитной политики и теперь ставка будет расти, хоть и постепенно, пока не достигнет показателей в 5-6% - этот уровень в ЦБ считают нейтральным.

"Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше прогноза Банка России. Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска. Ожидания по внешнему спросу также улучшаются на фоне дополнительных мер бюджетной поддержки в ряде стран и увеличения темпов вакцинации населения. Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных", - говорится в релизе пресс-службы регулятора, посвященном изменению ставки.