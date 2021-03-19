В Грузии молодая медсестра умерла сразу после прививки вакциной AstraZeneca

27-летняя медсестра из Грузии Меги Бакрадзе умерла сегодня после вчерашней прививки вакциной AstraZeneca. Об этом сообщает "Грузия онлайн".

Через час после прививки она впала в кому и была госпитализирована в Тбилиси. Попытки ее спасти были безуспешными. Начато расследование, но AstraZeneca продолжат колоть и дальше - таково решение местного Минздрава на основании заверений Европейского агентства лекарственных средств, что вакцина безопасна.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. Ранее многие европейские страны приостановили вакцинацию вакциной AstraZeneca после многочисленных смертей.