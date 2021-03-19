Челябинский облсуд оставил под арестом полицейского, устроившего смертельное ДТП в алкогольном опьянении

Челябинский областной суд оставил под арестом полицейского, устроившего смертельное ДТП в алкогольном опьянении.

Напомним, сотрудника отдела полиции "Советский" обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб местный человек. По версии следствия, вечером 22 февраля около дома №11 по улице Кузнецова в Советском районе пьяный мужчина за рулем "Лады Гранта" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Solaris. После этого сотрудник полиции скрылся.

В результате ДТП погиб пассажир "Лады". Девушка, находившаяся в иномарке, доставлена в реанимационное отделение с открытой черепно-мозговой травмой.

По решению суда обвиняемый был заключен под стражу до 23 апреля. Однако его адвокаты обжаловали постановление суда и просили избрать в отношении подзащитного в качестве меры пресечения домашний арест.

"Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы адвокатов обвиняемого Сергея Бангояна на постановление Советского районного суда, оставил без изменения судебный акт первой инстанции, которым Бангояну избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 23 апреля 2021 года", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.