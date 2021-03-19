Песков пояснил идею Путина поговорить с Байденом в прямом эфире

В Кремле сообщили, что в настоящее время по дипломатическим каналам предпринимаются действия по запросу контакта президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"В прямом эфире - потому что были сделаны определенные заявления со стороны господина Байдена, заявления достаточно беспрецедентные, и дабы не позволить этим заявлениям окончательно нанести вред и без того находящимся в плачевном состоянии двусторонним российско-американским отношениям, президент Путин предложил обсудить эту ситуацию, но сделать это в открытую", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что это будет интересно и американцам, и россиянам, передает РИА Новости. При этом Песков уточнил, что Путин "предложил просто пообщаться, продолжить диалог глав двух государств", дебатов между двумя президентами не может быть.

Напомним, президент США Джо Байден назвал Владимира Путина "убийцей". Президент РФ предложил Байдену поговорить в онлайн-формате: "Фактически в прямом эфире. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии". По мнению президента России, лучшими днями для продолжения дискуссии стали бы 19 или 22 марта, так как выходные Путин планирует отправиться на отдых в тайгу.