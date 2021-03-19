Занятия в детских платных секциях и кружках в России стоят от 4 до 50 тысяч рублей в месяц

В Совете Федерации призвали правительство пристально проанализировать программу развития дополнительного образования, которая, во-первых, скоро заканчивается, а во-вторых, зарекомендовала себя как не очень эффективная. По словам председателя комитета СФ по образованию Лилии Гумеровой, бесплатные кружки и секции не так привлекательны для детей и родителей как коммерческие. "От 4 до 50 тыс. руб. в месяц плата за занятия в секциях платных в России", - сообщила Гумерова на заседании президиума совета законодателей РФ.