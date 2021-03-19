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Полицейские (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале судят брачного афериста, которого нашли в ростовском СИЗО

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело брачного афериста. Действовал "Казанова" по одной и той же схеме.
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Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в совершении криминальных эпизодов с обманом женщин обвиняется ранее судимый житель Ростовской области, гражданин Илющенко 1996 года рождения. Его жертвами только на Среднем Урале стали две девушки, которых он убедил взять для него кредиты.

Так, в августе 2019 года в дежурную часть ОВД Красноуфимска от местной жительницы поступило заявление, что бывший возлюбленный незаконно завладел ее денежными средствами. С мошенником она познакомилась в социальных сетях.

"За месяц общения он убедил доверчивую девушку оформить на ее имя несколько кредитов на общую сумму более 140 тыс. руб. Из этой суммы 50 тыс. ушло на покупку телефона популярного бренда для кавалера, а остальное, якобы, на ремонт его машины. При этом "Казанова" обещал девушке своевременно оплачивать взятые кредиты. Однако своего слова он не сдержал, в назначенные даты займ не погасил. А вскоре и вовсе отказался от общения с дамой сердца, внеся ее в "черный список", заблокировав ее номер в телефоне", - рассказал полковник Горелых.

(2018)|Фото: Накануне.RU

Позже, действуя примерно по такой же схеме, фигурант познакомился с жительницей Екатеринбурга 1996 года рождения. Своей будущей жертве он заявил, что кредит необходим для покупки грузового автомобиля и квартиры в Москве, куда они намеревались переехать на постоянное место жительства. А для подтверждения серьезности отношений молодой человек предложил свои руку и сердце. Поверив в искренность его намерений, женщина передала кавалеру 398 тыс. руб., а тот, получив желанный куш, через некоторое время скрылся.

"Когда жертвы брачного афериста обратились за помощью в полицию, сыщики уголовного розыска провели комплекс оперативных мероприятий и установили гражданина, каждый раз представлявшегося истосковавшимся по любви женщинам под чужими именами, в том числе "Артем Дронов". Нашли его в СИЗО Ростова-на-Дону, куда он попал за аналогичные преступления. Он и ранее к разряду законопослушных не относился: в Белгороде и Ростове суд признавал его виновным в совершении грабежа, краж, мошенничества. Чем закончится история для любителя криминальных приключений на почве отношений с дамами на этот раз - узнаем в ближайшее время", - отметил Валерий Горелых.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге было передано в суд дело альфонса, который обманывал как женщин, так и мужчин.

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На Среднем Урале судят брачного афериста, которого нашли в ростовском СИЗО

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Теги: аферист, Казанова, суд



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