В Челябинске завершается технический этап рекультивации городской свалки

В Челябинске завершается технический этап рекультивации городской свалки. Уже в апреле текущего года начнется биологический этап, сообщили Накануне в региональном мнэкологии.

Напомним, челябинская городская свалка была открыта в 1949 г. За годы ее работы там накопилось почти 20 млн кубометров отходов. Она занимает площадь около 55 гектаров и в некоторых местах достигала 40 метров высотой. 11 сентября 2018 года челябинскую свалку закрыли. Был разработан проект рекультивации объекта, который получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. После этого началась рекультивация.

В настоящий момент завершается технический этап. Как рассказал министр экологии Сергей Лихачев, большая часть технических работ завершена.

"Тело свалки сформировано на 100 процентов. Более 17,5 миллионов кубометров твёрдых коммунальных отходов надёжно укрыты высокотехнологичными материалами. Выполнен монтаж системы сбора и утилизации биогазов, завершены работы по устройству систем по сбору и очистке фильтрата и ливневого стока. Подрядчик идет в графике", - подчеркнул он.

Для сбора свалочного газа была создана сложная инженерная сеть, с помощью которой газ будет подаваться на факельные установки и сжигаться при температуре свыше 1100 градусов. Данный способ вывода газа, по словам представителя ФГУП "Федеральный экологический оператор" Дмитрия Тюрина, не причинит вреда окружающей среде.

С апреля начнется биологический этап – тело свалки получит зелёный растительный покров. На прилегающей территории будут высажены деревья и заложен дендрарий. Однако полностью объект перестанет оказывать воздействие на окружающую среду только через 15 лет.