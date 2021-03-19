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Происшествия Сибирский ФО В России
чиновник, взятка, наручники (2015) | Фото: ngs24.ru

В Новосибирске задержан замминистра транспорта региона

В Новосибирске задержали заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства правительства региона Сергея Ставицкого.

Как сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР, возбуждено уголовное дело по статье об особо крупной взятке.

По версии следствия, замминистра требовал от начальника подведомственного ему территориального управления автодорог (ТУАД) регулярно передавать ему деньги за выделение дополнительного бюджетного финансирования по заключенным госконтрактам.

С октября 2019 по декабрь 2020 года Ставицкий получил в виде взяток более 1,5 млн рублей.

Дома у чиновника и в его служебном кабинете проведены обыски.

Ранее бывший заместитель министра экономического развития Тверской области Денис Ильин был приговорен к пяти годам колонии строгого режима за получение взятки в крупном размере.

Зимой 2017 года руководитель компании "Энерго" вручил ему 500 тыс. руб. за допуск ряда предпринимателей к конкурсному отбору на получение государственных субсидий для модернизации производства.


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В Новосибирске задержан замминистра транспорта региона

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Теги: заместитель министра транспорта, новосибирская область, взятка



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