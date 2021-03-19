В России могут возродить издание журнала "Семья и школа"

В Министерстве просвещения России не исключают возможности восстановления выхода журнала "Семья и школа" – главного советского периодического издания о воспитании. Об этом на заседании президиума совета законодателей РФ сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. На возрождении журнала настаивают и в Госдуме, например, проект поддерживает зампред нижней палаты парламента Ирина Яровая.

Между тем, Кравцов сообщил, что в министерстве собираются вернуться и к советской традиции съемок фильмов про учителей. По его словам, уже проведен соответствующий конкурс сценариев.

В советское время "Семью и школу" выпускало основанное в 1945 г. издательство "Педагогика", подведомственное Академии педагогических наук СССР (ныне - ФГБУ "Российская академия образования").