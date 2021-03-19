Ребенок погиб при взрыве в Химках

Число погибших при взрыве в девятиэтажке в Химках увеличилось до двух человек.

Как сообщает "Интерфакс", под завалами обнаружено тело трехлетнего ребенка. Ранее сообщалось о гибели мужчины.

Как уточняет Mash, в квартире на улице Зеленой, где произошел взрыв, находились четыре человека: двое взрослых и два ребенка - мальчики 3 и 12 лет. Старшего удалось спасти. Погибший мужчина жил этажом ниже.

По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газовых приборов, что спровоцировало утечку газа. После взрыва начался пожар, сейчас он потушен. Загорелись две квартиры.

Глава города экстренно прервал совещание и выехал на место ЧП. Также на место взрыва выехали глава ГУМЧС Подмосковья и вице-губернатор региона. Ситуация находится под контролем губернатора региона Андрея Воробьева, сообщается в его Telegram-канале.