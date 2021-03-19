Бывшего лидера китайской диаспоры Прикамья обвинили в выводе за рубеж около 202 миллионов рублей

Бывшего лидера китайской диаспоры Прикамья Ван Сэнь обвинили в выводе за рубеж многомиллионных средств, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники. По данным издания, в 2019 году он и еще шесть человек уже предстали перед судом по обвинению в совершении аналогичных преступлений. Ван Сэнь тогда был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы.

Об окончании предварительного расследования уголовного дела Накануне.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Пермскому краю.

"Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной группы, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 и частью 3 статьи 193.1 УК РФ", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, четверо жителей региона занимались незаконной банковской деятельностью с 2015 по 2016 г. Они подыскивали юридических лиц, которые хотели в обход закона обналичить деньги с расчетных счетов своих организаций и взимали комиссию со своих клиентов. Схема была тщательно продумана - подозреваемые изготавливали фиктивные внешнеторговые контракты на поставку товаров из Китая в Россию. При этом в сделках участвовали подконтрольные им отечественные и иностранные компании. После получения денег на счет иностранные агенты передавали участникам группы эквивалентную сумму в наличных на одном из рынков города Екатеринбурга.

Всего за рубеж было выведено порядка 202 млн руб. Никакие товары в Россию поставлены не были. Сумма комиссии за оказанные услуги составила больше 8 млн руб. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

"Уголовные дела в отношении их подельников, которые также обвиняются в незаконном образовании юридического лица, были выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве и уже рассматриваются судом", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.