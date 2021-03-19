В Челябинске глава района получил представление за свалку снега в поселке АМЗ
Глава Советского района Челябинска Владислав Макаров получил представление прокуратуры из-за несанкционированной свалки снега в поселке АМЗ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
Вблизи дома 50 по улице Заводская находятся кучи снега, складированные на обочину внутриквартального проезда.
Глава района получил представление с требованием устранить нарушения. В результате проведены работы по ликвидации несанкционированной свалки снега. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.