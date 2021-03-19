19 Марта 2021
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Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

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столовая (2021) | Фото: Накануне.RU

Госдума ужесточит требования к поставщикам школьного питания - Яровая

Госдума готовит поправки в закон о госзакупках, которые будут ужесточать требования к поставкам детского питания в школы и другие госучреждения, сообщила зампред нижней палаты парламента Ирина Яровая ("Единая Россия") на заседании президиума совета законодателей РФ.

"Мы видим примеры отравления детей, это настораживает, это требует принятия организационных моментов. Надо проанализировать механизм закупки питания для больниц, школ и т.д. там надо установить особенности закупок детского питания и установить приоритет качества, а не цены", - отметила Яровая.

Она подчеркнула, что для отказа от работы с поставщиком питания не нужно ждать многократных нарушений – "достаточно одного грубого нарушения". Также она призвала правительство определить порядок назначения начальной цены по закупкам, поскольку "искусственное занижение цены приводит к тому, что на эти деньги не купить качественное детское питание".

Отдельно она призвала Минпромторг проверить, какие на рынке есть комплексы производства детского питания, чтобы по возможности сформировать какие-то стандарты и направить их в школы.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, отвечая на такую инициативу, заявил: "В целом проект по обеспечению горячего питания реализуется позитивно. Но контроль нужно усилить. Но есть и фейки, например, как в Алтайском крае был".

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Госдума ужесточит требования к поставщикам школьного питания - Яровая

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Теги: питание школьников, ирина яровая, госзакупки



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