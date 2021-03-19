Силовики работают в редакции "МБХ медиа" и офисе "Открытой России"

Сотрудники силовых структур пришли в редакцию "МБХ медиа" в Москве, об этом сообщается на сайте издания.

Кроме того, обыск проходит в офисе "Открытой России". С чем связаны оперативные мероприятия, пока неизвестно.

18 мрата Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать аккаунт сетевого издания "МБХ медиа". Об этом сообщило само издание со ссылкой на уведомления от соцсети. Утверждается, что Роскомнадзор не присылал предупреждений.

В своем требовании ведомство якобы ссылается на то, что в данном аккаунте размещены информационные материалы "Открытой России" — организации, которая признана нежелательной на территории России.