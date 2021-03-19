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Юрий Матвеев (2021) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Главный тренер "Урала" нашел виновного в разгроме от "Спартака"

Главный тренер "Урала" Юрий Матвеев поделился мыслями после разгромного поражения от "Спартака". Встреча состоялась накануне в Москве и завершилась победой "красно-белых" со счетом 5:1.
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Как заявил Матвеев, его подопечные уступили по всем статьям.

"Мы были не готовы к той скорости, которую нам предложил "Спартак". Вину за это поражение я беру полностью на себя", - признался специалист.

Тренер отметил, что в матче с "красно-белыми" он решил дать шанс молодым футболистам проявить себя, и для них это был первый подобный опыт.

"Что-то получилось, что-то нет. В любом случае, молодым игрокам необходимо давать шанс. Это болезненное поражение, ни в коем случае не хочу его вешать на молодых ребят. Проиграла вся команда, но в первую очередь - я", - приводит слова Юрия Матвеева официальный сайт екатеринбургской команды.

Как сообщало Накануне.RU, в перерыве матча "Спартака" и "Урала" между защитником "оранжево-черных" Игорем Калининым и корреспондентом "Матч ТВ" Александром Неценко вспыхнул конфликт. Сразу после игры Калинин заявил, что если бы они были во дворе, он бы ударил журналиста по лицу.

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Главный тренер "Урала" нашел виновного в разгроме от "Спартака"

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Теги: Урал, Спартак, разгром, Матвеев



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