Главный тренер "Урала" нашел виновного в разгроме от "Спартака"

Главный тренер "Урала" Юрий Матвеев поделился мыслями после разгромного поражения от "Спартака". Встреча состоялась накануне в Москве и завершилась победой "красно-белых" со счетом 5:1.

Как заявил Матвеев, его подопечные уступили по всем статьям.

"Мы были не готовы к той скорости, которую нам предложил "Спартак". Вину за это поражение я беру полностью на себя", - признался специалист.

Тренер отметил, что в матче с "красно-белыми" он решил дать шанс молодым футболистам проявить себя, и для них это был первый подобный опыт.

"Что-то получилось, что-то нет. В любом случае, молодым игрокам необходимо давать шанс. Это болезненное поражение, ни в коем случае не хочу его вешать на молодых ребят. Проиграла вся команда, но в первую очередь - я", - приводит слова Юрия Матвеева официальный сайт екатеринбургской команды.

Как сообщало Накануне.RU, в перерыве матча "Спартака" и "Урала" между защитником "оранжево-черных" Игорем Калининым и корреспондентом "Матч ТВ" Александром Неценко вспыхнул конфликт. Сразу после игры Калинин заявил, что если бы они были во дворе, он бы ударил журналиста по лицу.