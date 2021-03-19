Сотрудницу управления соцзащиты на Южном Урале подозревают в мошенничестве

Сотрудницу управления соцзащиты администрации Чебаркуля подозревают в мошенничестве при получении выплат, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в мае 2020 г. сотрудница соцзащиты предоставила в управление документы, подтверждающие право назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. При этом она скрыла сведения о дополнительных доходах мужа по другому месту работы.

Через подчиненное лицо она согласовала расчет среднедушевого дохода семьи в размере около 9,7 тыс. рублей при фактическом доходе свыше 22 тыс. рублей.

В результате ей было незаконно выплачено свыше 15 тыс. рублей.