В девятиэтажке в Химках произошел взрыв: под завалами находятся дети

В Химках произошел взрыв, предположительно, газовоздушной смеси, в жилом девятиэтажном доме.

По данным "Интерфакса", инцидент случился в квартире на восьмом этаже в доме на улице Зеленая, там начался пожар.

Mash пишет, что в квартире после взрыва обрушились две стены, а также межэтажные перекрытия на девятом, восьмом и седьмом этажах. Телеграм-канал сообщает, что под завалами находятся двое детей. Один человек погиб - это мужчина.

Экстренные службы обходят соседние квартиры, жильцов вывели из дома.

Baza пишет, что из-под завалов вытащили одну пострадавшую. Она подтвердила, что в квартире также находились двое детей.