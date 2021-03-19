19 Марта 2021
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В Химках произошел взрыв в жилой девятиэтажке на улице Зеленой (2021) | Фото: Telegram / Mash

В девятиэтажке в Химках произошел взрыв: под завалами находятся дети

В Химках произошел взрыв, предположительно, газовоздушной смеси, в жилом девятиэтажном доме.

По данным "Интерфакса", инцидент случился в квартире на восьмом этаже в доме на улице Зеленая, там начался пожар.

Mash пишет, что в квартире после взрыва обрушились две стены, а также межэтажные перекрытия на девятом, восьмом и седьмом этажах. Телеграм-канал сообщает, что под завалами находятся двое детей. Один человек погиб - это мужчина.

В Химках произошел взрыв в жилой девятиэтажке на улице Зеленой(2021)|Фото: Telegram / Mash

Экстренные службы обходят соседние квартиры, жильцов вывели из дома.

Baza пишет, что из-под завалов вытащили одну пострадавшую. Она подтвердила, что в квартире также находились двое детей.

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В девятиэтажке в Химках произошел взрыв: под завалами находятся дети

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Теги: химки, взрыв, дом, дети



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Развитие сюжета:

Ранее 19.03.2021 12:06 Мск Ребенок погиб при взрыве в Химках

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