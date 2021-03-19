Производители масок обратились в Генпрокуратуру из-за смертельной опасности для медиков

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) обратилась в Генпрокуратуру и ФАС с просьбой провести комплексную проверку госзакупок масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3. Об этом сообщает РБК.

Ранее в ассоциацию обратились представители нескольких больниц из Московской и Ленинградской областей с просьбой о независимой экспертизе. Эксперты выявили несоответствие респираторов, которые закупили учреждения, заявленным уровням защиты.

Отмечается, что несертифицированные средства защиты несут смертельную угрозу для врачей и способствуют распространению COVID-19.