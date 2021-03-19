Долги россиян за тепло составили почти 270 миллиардов рублей

Задолженность россиян за теплоэнергию в январе выросла на 28,7 млрд руб. Совокупный долг теперь составляет 237,9 млрд руб., это данные ассоциации "Совет производителей энергии", на которые ссылается ТАСС. В ассоциации оценили рост долгов в феврале еще в 13,4% суммы, то есть теперь они составляют уже 269,9 млрд руб.

В "Совете" отмечают "более значительное снижение уровня оплаты и накопление неоплаченной задолженности по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет", но при этом динамику долга оценивают как соответствующую сезонному тренду.

Собираемость платежей жилищными организациями в январе 2021 года упала на 12,9% к январю 2020 года. При этом долгов стало больше у теплоснабжающих организаций и малого бизнеса, чем у населения (хотя и тут рост есть).