Глава Следственного комитета устроил разнос своим подчиненным из Югры

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин устроил разнос следователям из Ханты-Мансийского автономного округа.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, Бастрыкин раскритиковал работу своих подчиненных после приема граждан в режиме видео-конференц-связи. Жительница Югры сообщила, что не согласна с прекращением уголовного преследования фигурантов уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью ее сына, повлекшего его смерть.

Преступление было совершено еще в 2015 г., но результатов расследования нет до сих пор, а подозреваемые скрылись от органов предварительного следствия и сейчас находятся в федеральном розыске. Кроме того, часть вещественных доказательств по делу были утрачены.

"Александр Бастрыкин раскритиковал работу подчиненных и поручил передать уголовное дело в производство следователей центрального аппарата ведомства. Также он поручил назначить служебную проверку в отношении следователя регионального управления, в производстве которого находилось данное уголовное дело, в том числе на предмет изучения причин утраты доказательств", - сообщили в СКР.

После совещания Александр Бастрыкин отметил, что каждый заявитель должен получать незамедлительную и четкую реакцию на свое обращение, будь оно в телефонном режиме, бумажной форме или поступило через Интернет. Кроме того, в связи с ростом количества граждан, стремящихся попасть на личный прием Председателя СК России, Александр Бастрыкин принял решение увеличить количество таких приемов.