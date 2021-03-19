Тюменский архитектор выступил против микрорайонной застройки в центре города

Уплотнение кварталов и микрорайонная застройка в центре города размывает его масштаб и идентичность. Председатель правления тюменского отделения Союза архитекторов России Андрей Табанаков выступил за сохранение исторического облика Тюмени при возведении новых жилых комплексов. Об этом он заявил на II Градостроительном форуме-выставке, передает корреспондент Накануне.RU.

"Там, где идет уплотнение кварталов и микрорайонная застройка, сложно увидеть существующий центр города. Ничем, по-моему, не отличается микрорайон Видный по застройке. Эта работа подчеркивает, что идентичность города просто теряется. Если мы в центре начнем строить по принципу микрорайонной застройки, то мы больше не увидим города таким, какой он был", — сказал Табанаков в заключительном слове на секции, посвященной сохранению ценности и актуализации неиспользуемых территорий города.

Перед этим представитель застройщика "Страна-девелопмент" показал презентацию о застройки заречного микрорайона Тюмени, расположенного на необустроенной стороне Туры, к которой ведет мост Влюбленных.

Там возводится жилой комплекс "Европейский берег" с кирпичными 12-19-этажными домами с пешеходными бульварами и променадом. Первый дом "Лондон" сдадут в четвертом квартале этого года.

"Уровень к реке оставляем зеленым. Это будет среда с большим парком внутри жилого комплекса", — рассказал докладчик.

Председатель тюменского отделения Союза архитекторов России Андрей Табанаков не оценил высотную застройку вдоль Туры.

"Вся достаточно большая высотная застройка вдоль реки превращает эту реку в ручей. Тот масштаб города, который был, теряется. На это обращается мало внимания", — прокомментировал он.

Слева от "Европейского берега" появится тюменская Италия — там реализуется проект архитектора Михаила Филиппова, который проектировал "Горки-Город" в Красной поляне.

"Это будет место, не похожее на то, что есть в тысячах городов. И у Заречной части Тюмени будет свое лицо, которое полюбит большинство горожан. Это будет большой район с целой системой площадей, бульваров. Всего 240 гектаров. На этом мы можем построить не секционные дома, а дома, которые напоминают старую застройку", — рассказывал архитектор Михаил Филиппов "Тюменской линии".

"Реализуемый проект известного архитектора Филиппова показывает, что кому-то нравится, что не сохраняется та бухарская слобода и тот план застройки, и делается новый проект. Может, это декларируется как новая жизнь этой территории. С другой стороны много сторонников того, чтобы планировочные элементы территории сохранить, оставить там что-то ценное. Естественно, это будет застроено, вопрос как. Нужно сохранить хотя бы часть города в том виде, в каком он начинался", — прокомментировал Табанаков.