Губернатор Ямала расскажет жителям о развитии округа

Глава Ямала Дмитрий Артюхов сделает доклад о жизни и развитии округа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В следующий четверг, 25 марта, выступлю с ежегодным докладом о положении дел в округе. Расскажу об итогах непростого 2020-го и о планах на этот год. Подробно поговорим о наших приоритетах – медицине, жилье и дорогах, а также о поддержке семей и наших талантливых детей", - написал губернатор в своём Instagram.

Начало доклада – в 12.00, его будут транслировать в соцсетях главы арктического региона и по телевидению.