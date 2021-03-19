Уралец, расстрелявший семью родного брата, получил пожизненное

В пятницу в Свердловском областном суде огласили приговор местному жителю Денису Сабурову. Мужчина получил пожизненное за жестокую расправу над семьей собственного брата.

Как сообщили Накануне.RU в облсуде, в августе 2019 года Сабуров убил из сигнального пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами, своего старшего брата, его жену и 20-летнюю дочь. Преступление было совершено в частном доме в селе Тимофеево.

Супруги скончались на месте, их дочь умерла через некоторое время в больнице. Убийца пощадил лишь полуторамесячную дочку племянницы: ребенок несколько часов пролежал на кровати рядом с раненой матерью и чудом остался жив. После расправы Сабуров скрылся на автомобиле, принадлежавшем убитому брату.

Как уточнили в суде, свою вину мужчина признал в полном объеме. Ему назначено пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Также Денис Сабуров обязан выплатить 3,5 миллиона рублей компенсации морального вреда, материального ущерба и процессуальных расходов.

Приговор уральцу пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.