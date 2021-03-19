19 Марта 2021
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Билд, таблоид, медведь (2021) | Фото: Bild

Медведь из Нижневартовска попал на передовицу крупнейшего немецкого таблоида Bild

Нижневартовская медведица, сбежавшая из вольера гостиничного комплекса "Европа", попала на первую страницу крупнейшего немецкого таблоида Bild, передает корреспондент Накануне.RU.

Билд, таблоид, медведь(2021)|Фото: Bild

Издание опубликовало видеоролик, облетевший всю страну, на котором косолапый гонится за человеком и попадает под автобус.

"Трудно поверить, ролик снимали в российском мегаполисе Нижневартовск с населением 200 тысяч жителей, в Сибири. Человек, казалось бы, ничего не подозревающий, стоит на обочине перед автосалоном и разговаривает по телефону. Вдруг из-за сугробов появляется ... медведь", - говорится в новости под видеозаписью.

Билд, таблоид, медведь(2021)|Фото: Bild

Вероятно, теперь стереотип иностранцев о том, что в России по улицам расхаживают медведи только укрепится - ежедневная аудитория Bild составляет более 12 млн человек.

Сам видеоролик попал в раздел "самых просматриваемых".

Как сообщало Накануне.RU, молодую медведицу, преследовавшую жителей Нижневартовска на улицах города, ранее приобрели вместе с матерью для привлечения потенциальных постояльцев в гостиницу. Обе медведицы находились в вольере, однако младшей, неизвестным для ее хозяина образом удалось сбежать. Хозяином животных является владелец гостиницы "Европа". Он и приобрел медведей в 2018 г. в цирке. После инцидента мужчина выразил свое безразличие к дальнейшей судьбе животных, а потому сейчас активно идут поиски того, кто смог бы забрать медведицу к себе.

В городской администрации отметили, что уже есть несколько желающих взять животных на попечительство. Их личности пока не раскрываются, однако у каждого из них созданы все условия для проживания медведей. Ситуацию в Instagram прокомментировал лично глава Нижневартовска Василий Тихонов. Он пообещал найти достойное место обитания животным.

Привлечь к ответственности хозяина животных не представляется возможным, поскольку ни один человек при самовольной прогулке медведя не пострадал. Но в региональном отделении МВД при этом отметили, что ситуация вызвала большой резонанс, а жители города активно выступают за привлечение владельца гостиницы "Европа" к ответственности.

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Медведь из Нижневартовска попал на передовицу крупнейшего немецкого таблоида Bild

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Теги: медведица, Нижневартовск, владелец, гостиница Европа, автобус, водитель



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