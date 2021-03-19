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Полиция (2020) | Фото: Накануне.RU

Мэр строгого режима?: в администрацию Новоуральска нагрянули силовики

В администрацию Новоуральска пришла полиция.  Правоохранители изъяли рабочую документацию из кабинета мэра Владимира Цветова. О приходе силовиков Накануне.RU рассказал депутат местной Думы Дмитрий Шадрин. По словам народного избранника, пришли четыре оперативника и забрали бумаги.

По всей видимости, визит правоохранителей связан с обращениями местного активиста Михаила Титова.  Мужчина неоднократно писал о том, что глава города не бывает на своем рабочем месте в часы труда.

"В первом квартале 2020 года Титов и 20 дней не пробыл на рабочем месте. Он все время куда – то уезжал.  Когда усугубилась ситуация с коронавирусом и начался карантин Цветов ездил во Вьетнам. Любимой отговоркой в приемной мэра были слова: "Мэр уехал в полпредство". Что может делать в полпредстве мэр небольшого городка? Это бред! Кстати, из-за постоянных вопросов о том, где он находится в рабочие часы , градоначальник уволил начальницу отдела кадров", - отметил депутат.

Кстати, теперь депутаты не хотят принимать отчет мэра, который будет отчитываться перед думой 31 марта.

Народных избранников интересует остановка программы переселения из ветхого жилья в деревне Починок, а также  приостановка предоставления нового жилья малоимущих при наличии свободных квартир. Кроме того , мэра обвиняют в предоставлением некой частной компании широких возможностей работы по захоронению жителей.  Также муниципалитет не погасил долги перед "Уральским электрохимическим комбинатом".

Отметим, что отчет мэра в прошлом году был принят со скрипом.

Однако, у главы города есть козырь, - 6 депутатов думы возглавляют муниципальные учреждения и могут голосовать по административному принципу "за" отчет.

 

 

 

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Мэр строгого режима?: в администрацию Новоуральска нагрянули силовики

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Теги: Новоуральск, Владимир Цветов. обыски, полиция



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