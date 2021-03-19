Белый дом: Посол США в РФ останется в Москве искать "точки пересечения"

Посол США в РФ Джон Салливан продолжает работать в Москве, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, "дипломатия всегда должна быть первым шагом во всех отношениях, даже с соперниками".

"Необходимо продолжить искать точки пересечения, которые станут основой для совместной работы. У нас есть области взаимного интереса", - цитирует Псаки Regnum.

Напомним, после высказывания президента США Джозефа Байдена о российском президенте Владимире Путине, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен в Москву. Как сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, с ним пройдут консультации, цель которых - выяснить, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.