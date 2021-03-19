ФСБ задержала 14 участников украинского неонацистского движения в Геленджике и Ярославле

В Ярославле и Геленджике ФСБ задержала 14 участников украинского молодежного радикального неонацистского движения "М.К.У.". У них были изъяты нацистские материалы, оружие, инструкции по созданию взрывных устройств, передает ТАСС.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в рамках уголовного дела по ст. 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе") пресечена деятельность организованной группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", созданного гражданином Украины Егором К., 2000 года рождения, использующим в сети интернет псевдоним Егор Яковлев", - сообщили в ЦОС ФСБ.

"В местах их проживания изъято значительное количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия", - сообщили в ФСБ.