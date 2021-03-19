В Челябинске в ТРК начнут вакцинировать от COVID-19

В Челябинске в ТРК "Алмаз" 20 марта пройдет вакцинация от COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

"Медицинская бригада из "Областной клинической больницы № 2" на специально отведенной площадке при строгом соблюдении всех противоэпидемических мер проведет вакцинацию всем желающим горожанам", - рассказали в ведомстве.

Чтобы поставить прививку, нужен паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Уже на месте нужно заполнить анкету и согласие на вакцинацию.

Перед прививкой пациента осмотрит врач.