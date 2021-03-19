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Кипр, море, туризм (2017) | Фото: http://www.global-tur.com/

Власти Кипра все-таки разрешат россиянам въезд без карантина с 1 апреля

Власти Кипра все-таки разрешат с 1 апреля въезд россиянам, при этом не надо будет проходить карантин. Об этом сообщил министр туризма страны Саввас Пердиос.

"Прошлый год был тяжелым для всех нас. Я надеюсь, что нынешний год будет лучше, и российские туристы вернутся на Кипр. 1 апреля мы вновь открываем российский рынок. Мы запускаем прямые рейсы из России, и туристы смогут прилететь к нам без необходимости прохождения карантина. Правда, останется требование сдавать ПЦР-тесты", - цитирует министра "Интерфакс".

Тесты нужно сдавать дважды: за 72 часа до вылета и по прибытии на остров. Кроме того, потребуется регистрация на специальном государственном сайте Кипра за сутки до вылета.

До сих пор продавцы туров и сами туристы были в подвешенном состоянии: кто-то на свой страх и риск купил билеты, а кто-то отказался от поездки, поскольку с 1 марта власти страны тоже обещали открыть въезд, но потом отказались от этой идеи.

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Власти Кипра все-таки разрешат россиянам въезд без карантина с 1 апреля

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Теги: кипр, карантин, въезд, россияне



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