Власти Кипра все-таки разрешат россиянам въезд без карантина с 1 апреля

Власти Кипра все-таки разрешат с 1 апреля въезд россиянам, при этом не надо будет проходить карантин. Об этом сообщил министр туризма страны Саввас Пердиос.

"Прошлый год был тяжелым для всех нас. Я надеюсь, что нынешний год будет лучше, и российские туристы вернутся на Кипр. 1 апреля мы вновь открываем российский рынок. Мы запускаем прямые рейсы из России, и туристы смогут прилететь к нам без необходимости прохождения карантина. Правда, останется требование сдавать ПЦР-тесты", - цитирует министра "Интерфакс".

Тесты нужно сдавать дважды: за 72 часа до вылета и по прибытии на остров. Кроме того, потребуется регистрация на специальном государственном сайте Кипра за сутки до вылета.

До сих пор продавцы туров и сами туристы были в подвешенном состоянии: кто-то на свой страх и риск купил билеты, а кто-то отказался от поездки, поскольку с 1 марта власти страны тоже обещали открыть въезд, но потом отказались от этой идеи.