Гендиректор УВЗ - Куйвашеву: План на 2021 год будет выполнен

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов обсудили дальнейшую совместную работу региона и УВЗ.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, вопросы обсуждались в ходе рабочей встречи. По словам Куйвашева, в 2020 году, несмотря на сложности, связанные с пандемией, Уралвагонзаводу удалось сохранить стабильные производственные показатели, а также обеспечить выполнение социальных и трудовых гарантий.

"Сегодня в числе приоритетных задач - наращивание выпуска гражданской продукции, усиление ее конкурентоспособности", - отметил губернатор.

В свою очередь, Потапов подчеркнул, что и план на 2021 год будет выполнен.

"Мы утвердили бюджет, госкорпорация Ростех согласовала его параметры. По гособоронзаказу, по линии военно-технического сотрудничества идет работа, есть определенные перспективы. И по гражданскому направлению, что немаловажно, производство загружено и обеспечено контрактами", - рассказал глава УВЗ.

Напомним, 11 марта губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Как отметил глава региона, это особая дата для Среднего Урала. А в минувшем году Екатеринбург и Нижний Тагил в числе первых российских городов были удостоены почётного звания "Город трудовой доблести".

Уралвагонзавод тем временем начал подготовку техники к Параду Победы. Первая группа отправились на подмосковный полигон в Алабино. В задачи уралвагонзаводцев входит техобслуживание танков Т-72Б3М, Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата".