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Общество В России
(2006) | Фото: Владимир Новиков www.itogi.ru

Школьников, собирающихся поступить в вузы, за последние 10 лет стало вдвое меньше

Снижение успеваемости школьников из-за дистанта и сокращение доходов родителей привели к тому, что поступать в вузы в этом году намерено меньшее количество молодых людей, чем когда-либо за последние десять лет, говорится в исследовании сервиса Superjob.

О намерении ребенка продолжить обучение в вузе сообщили 43% родителей выпускников. Год назад о таких планах рассказывали 48% родителей, а в 2010-м — 80%.

21% опрошенных сообщил, что ребенок намерен поступать в среднее профессиональное учебное заведение. Это заметно больше, чем десятилетие назад, когда учиться в техникумах и колледжах собирался лишь каждый десятый выпускник.

О том, что ребенок после школы пойдет работать, рассказали 2% родителей. 26% школьников до сих пор не определились со своими дальнейшими планами.

Напомним, в прошлом году правила поступления в вузы России изменили в связи с переходом на дистанционный режим обучения из-за пандемии коронавируса. В 2020 году абитуриенты могли подать документы на поступление дистанционно.

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Школьников, собирающихся поступить в вузы, за последние 10 лет стало вдвое меньше

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Теги: выпускники, вузы, школьники



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