На Южном Урале за время пандемии более 55 тысяч человек заразились коронавирусом

В Челябинской области за сутки подтвержден 141 случай COVID-19, десять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 55 тыс. 20 человек.

В настоящий момент в регионе 4 тыс. 691 заболевший. За сутки выписаны 235 человек, всего в регионе выздоровели 48 тыс. 46 пациентов.

За прошедшие сутки умерло десять человек, из них девять от коронавируса. Еще у одного человека COVID-19 был сопутствующим заболеванием.