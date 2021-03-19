"Мариинский прииск" теперь на щите: замминистра проверил внедрение "старой-новой" технологии

АО "Мариинский прииск" (завод по производству изумрудов в посёлке Малышева Свердловской области, входит в "Ростех") возродило уникальную советскую технологию разработки изумрудов – выработку камня из слабых пород. Удалось найти ветерана предприятия, который смог научить молодых коллег работать по ней, а также по советским же идеям создать горнопроходческий щит. Предприятие планирует выпускать каждый год по такому щиту (не считая запущенного и ещё одного, который заработает до конца года). Внедрение "старой-новой" технологии проинспектировал замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин. Подробности – в материале Накануне.RU.

Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение – самое крупное в Европе, одно из трёх в мире и единственное в России. В 2017 г. состоялась реорганизация предприятия, и в феврале 2018 г. появилось Акционерное общество "Мариинский прииск". Обособленное предприятие "Малышева" закрылось. Единственным акционером прииска стал "Калининградский янтарный комбинат" (100% акций принадлежит госкорпорации "Ростех"). "Мариинский прииск" возник на базе изумрудно-бериллиевого месторождения, открытого в начале XIX века. Главными компонентами месторождения являются изумруд и оксид бериллия, попутными – хризоберилл, фенакит, александрит, флогопит, литий, рубидий, цезий. Уральские изумруды высоко ценятся на мировом рынке драгоценных камней, поскольку наделены уникальным желтоватым оттенком, несвойственным этому минералу, и известны под брендом "Малышевские изумруды".

Открытие нового блока месторождения и запуск горнопроходческого щита состоялись 18 марта в шахте на глубине 260 м. Щит предназначен для создания горизонтальных выработок между горизонтами шахты при разработке и открытии новых участков месторождения. Запуск позволит увеличить скорость прохождения выработок и объем добычи руды, а также повысить безопасность шахтеров при проведении взрывных работ. До введения новой технологии работали по-другому. Породу взрывали.

"Основной проблемой тогда были слабые породы. Какой-то кусок руды, предположим, не вывалился, он падает на голову рабочему, происходит несчастный случай. Такого допустить нельзя", – сказал исполнительный директор предприятия Виталий Шапошников.

С конца 1980-ых до конца 2000-ых промышленной отработки не было, её начали возрождать с приходом "Ростеха". Ранее все собственники рудника лишь забирали камень, а подготовительных блоков с запасами не было, нужно было обеспечить его работой.

"Испробовали несколько вариантов прохождения слабых пород. В итоге нашли заброшенный в 1980-е щит. У него сохранились основные механизмы, однако время его потрепало. Подняли его на поверхность, начали ломать голову, что делать с ним. Нашли работника, который работал на щите. Взяли его, взяли НИИ, стали проектировать щит. За два года спроектировали, собрали на заводе. Лицензия на него принадлежит прииску. Цель – безопасное обеспечение проходки. Потом надо было научиться работать на нём. В этом году будем вводить ещё один щит", – сказал Шапошников.

Щит предполагает вертикальную горную выработку. Скорость его работы – 10-12 м в месяц. Даже если вдруг произойдёт обрушение породы, она упадёт на щит, а не на сотрудника предприятия. В этом его уникальность.

Красную ленточку перед запуском перерезали Шапошников и замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин. Потом гостям шахты продемонстрировали место добычи руды, в которой есть изумруды, и показали фрагмент горной породы, в которой виден небольшой камень.

"Мы присутствуем при уникальном событии – запуске щита, который обеспечивает подготовку для создания блоков. Со времён СССР в руднике не было подобной выработки. Уникальность щита – в том, что можно делать выработку в слабых, склонных к вывалам породах. Планируем ежегодно запускать по одному блоку, что значительно расширит горизонт работы и добычу руды и изумрудов. Срок отработки каждого блока – 50 лет, в зависимости от срока отработки. Сколько в каждом блоке, неизвестно, гора – живой организм", – сказал Шапошников.

Необходимо пройти две выработки – основную и запасную, эвакуационную. Длина каждой – 45 м. Сейчас в эксплуатации – 16 блоков, на предприятии в год добывают 150 кг изумрудов и 3 кг александритов.

"Уникальность технологии щита также в том, что мы идём снизу вверх. Помимо того, что мы взяли советскую технологию, мы её доработали. Если раньше проходили 5 м, сейчас – 10-15 м", – сказал Накануне.RU Шапошников.

После запуска журналистов провели по фабрике, где изумруды очищают и оценивают по нескольким градациям. В одной из комнат отделяют изумруды от руды, в другой их чистят, в третьей сотрудники с помощью специального эталона оценивают класс камня. Есть три цвета и три качества, то есть в каждом цвете есть три качества и в каждом качестве – три цвета. За тем, как сортируют камни на конвейере, следит охрана. В кабинетах, где идёт очистка изумрудов, установлены камеры.