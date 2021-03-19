"Господин Песков, Вы меня озадачили!" Кадырову не понравилась реакция на выступление его спецназовцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил недовольство словами пресс-секретаря Владимира Путина.

Напомним, накануне в сети появилось обращение бойцов полка им. Ахмата Кадырова к Путину, в котором они призывали президента разобраться с журналистами "Новой газеты" – чеченским силовикам не понравилось обвинение в пытках и несудебных казнях.

Песков же заявил, что обращение к Путину – "не по адресу". Он предложил "задействовать юридические процедуры и инструменты", если речь идет о публикации искаженной информации или клеветы, которая порочит честь и достоинство людей.

"Президент РФ не является судебным органом, - заявил Песков. - Он не может принимать иски в отношении редакции газеты".

"Господин Песков, Вы меня озадачили! Оказывается, граждане России, наши с Вами соотечественники, не могут обратиться к своему президенту, гаранту Конституции Владимиру Путину. Я считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют, как, например, с провокационными нападками на чеченский народ от "Новой Газеты", - пишет Кадыров в своем Telegram-канале, так и не поясняя, что мешает ему обратиться с иском в суд. Вместо этого он как факт подает: журналистами сотрудники "Новой газеты" не являются, они – "агенты известных западных служб".

"Ведь мы прекрасно видим, как в "Новой Газете" никак не могут смириться с мыслью, что в Чеченской Республике окончательно и бесповоротно покончено с терроризмом. Здесь мир, порядок и полная безопасность, хотят этого в "НГ" или нет. Они захлебнутся в своих диверсионных публикациях, но не смогут нарушить стабильность в ЧР", - пишет Кадыров.

"Сегодня мы празднуем семилетие воссоединения Крыма с Россией. Это праздничная дата. Точно также мы не имеем права забывать и про Чеченскую Республику. Она прошла очень тяжелый путь для полноценного возвращения в состав России. Десятки тысяч людей погибли на этом пути, сотни тысяч остались инвалидами, тысячи пропали без вести. Кто должен защищать их права, если в центре Москвы сидят западные агенты, которые мечтают ввергнуть наш народ в очередную пучину хаоса?" – задается вопросом Кадыров.