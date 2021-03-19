С 1 апреля экзамены на права в России будут сдавать по новым правилам

Правила сдачи экзамена на права изменятся для россиян с 1 апреля, напомнили в ГИБДД. Как сообщает на сайте ведомства, теперь начинающим автомобилистам не придется отдельно сдавать "площадку" на экзамене в госавтоинспекции.

Экзамен будет сдаваться в условиях реального дорожного движения.

Речь идет о тех, кто готовится управлять легковым автомобилем, грузовиком и автобусом. Для мотоциклистов сохранят прежний формат экзамена — с "площадкой".

Также с 1 апреля появится возможность присутствия наблюдателя в машине во время экзамена. Эта мера позволит повысить прозрачность экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.

Напомним, изменения коснутся и так называемых штрафных баллов. Для успешной сдачи экзамена курсант не должен набирать более пяти баллов. Все нарушения "стоят" от одного до трех баллов, но теперь будет отдельный блок с нарушениями, за которые экзамен сразу прекращается с неудовлетворительной оценкой, например, за разговор по телефону за рулем или не пристегнутый ремень.