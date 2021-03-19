В Челябинской области один человек погиб при столкновении двух фур на трассе М-5

В Челябинской области на трассе М-5 столкнулись два большегрузных автомобиля. В результате ДТП один человек погиб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, авария произошла рано утром 19 марта на 1569 км автодороги Москва-Челябинск на территории Ашинского района.

По предварительной информации, водитель Вольво с прицепом при неустановленных обстоятельствах, возможно уснул, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Скания.

В результате ДТП водитель Вольво погиб, водитель Скании госпитализирован в больницу.

Известно, что погибший – житель Омской области, второй участник житель Республики Башкирия.