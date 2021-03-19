Уральский боец Петр Ян объявил сроки реванша со Стерлингом

Боец смешанных единоборств из Екатеринбурга Петр Ян рассказал, когда может состояться реванш с американским чемпионом UFC Алджамейном Стерлингом.

Напомним, бойцы провели поединок в начале марта. Ян нанес своему оппоненту запрещенный удар, из-за чего был дисквалифицирован и потерял титул чемпиона, который отдали Стерлингу. После этого в UFC заявили, что спортсмены проведут реванш.

Как рассказал Петр, второй поединок сейчас обсуждается, он возможен в ближайшие два-три месяца.

"Но мы знаем, что у UFC все может поменяться. Остается только ждать, либо ближе к лету, либо уже летом", - приводит слова Яна Р-Спорт.

Уральский экс-чемпион заявил, что он настроен вернуть пояс себе. По его словам, никаких апелляций на результат первого боя со Стерлингом его команда подавать не стала, так как "не было смысла".

Как сообщало Накануне.RU, после лишения титула Петр Ян потерял позиции в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.