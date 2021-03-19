В ВОЗ отказались от версии об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане

Эксперты ВОЗ, исследовавшие происхождение коронавируса, отказались от версии о лабораторной утечке. Об этом сообщил руководитель группы китайских специалистов, работавшей с миссией организации в Ухане, Лян Ваньнянь.

По его словам, к ее рассмотрению ученые вернутся, только если появятся новые доказательства, пишет Regnum.

Ученый напомнил о четырех пунктах, с которыми согласились эксперты миссии: самый ранний случай заболевания COVID-19 был зафиксирован 8 декабря 2020 года, вспышка болезни связана с рынком морепродуктов "Хуанань" в Ухане, на распространение вируса могли повлиять поставки замороженной продукции, вирус имеет животное происхождение и, вероятнее всего, передался человеку через промежуточное звено.

Ранее эксперты ВОЗ сообщили, что пока не смогли определить, каким образом коронавирус COVID-19 попал на рынок в Ухане. Глава экспертной группы отметил, что попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок маловероятно, был "промежуточный резервуар вируса". При этом один из экспертов заявил, что версию об утечке "сложно представить".

Научная группа из 13 человек приступила к работе в Ухане 2 февраля, эксперты, в том числе, посетили Уханьский институт вирусологии и рынок.