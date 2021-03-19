На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла

Землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло минувшей ночью на Камчатке. Эпицентр находился на глубине около 10 км в районе Кроноцкого заповедника. В целом сейсмическая активность наблюдается в регионе уже несколько дней: накануне толчки в 4,2 балла были зафиксированы недалеко от восточного побережья полуострова в Тихом океане, 16 марта толчки наблюдались там же, но уже с магнитудой 6,7 балла.