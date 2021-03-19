Футболист ФК "Урал" заявил о готовности ударить журналиста за провокацию

В Москве между защитником ФК "Урал" Игорем Калининым и корреспондентом "МАТЧ - ТВ" Александром Неценко вспыхнул конфликт. В перерыве матча "Спартак" – "Урал" , во время флеш – интервью, журналист , задавая вопрос, не без издевки отметил, что нападающий красно – белых Квинси Промес "выкручивал позвонки" обороне оранжево – черных. Затем Неценко и вовсе засмеялся, передает Накануне.RU.

Вопрос подействовал как красная тряпка на игрока, и он ответил: "Что ты смеешься? Что здесь смешного?".

Затем же он прервал интервью. Первый тайм закончился со счетом 3:0 в пользу спартаковцев. Общий счет игры 5:1 в пользу москвичей.

Как сообщает издание "Спорт – экспресс" после игры Калинин заявил, что в случае, если бы они были во дворе, он бы ударил журналиста по лицу.

"Журналист только что подошёл, извинился. В первую очередь, мы же не во дворе играем. Журналист должен подбирать выражения. Пожали руки, конфликт исчерпан. Накипело? Команда проигрывает 0:3. Так говорить — это некрасиво, это неуважение к футболистам. Если бы мы были во дворе, то я бы ему по роже дал, то есть по лицу. Но надо отдать должное, он подошёл, извинился, конфликт закрыли", - признался Калинин.