Покусавшая 13 ямальцев собака оказалась бешенной

Собака, которая в Аксарке укусила 13 человек, пять из которых - дети, оказалась бешеной. Об этом сообщил глава Приуральского района Иван Сакал во время прямого эфира, который прошел в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

"Пришел официальный ответ о том, что собака больна бешенством. Но не дожидаясь официального заключения экспертизы, нами были предприняты меры по информированию наших жителей о сложившейся ситуации и о том, как надо себя вести. Призываю жителей быть внимательными, ограничить общение с животными. Мы должны понимать, что заболевание опасное, вплоть до смертельных случаев", - сообщил глава района, добавив, что этот год характерен большим количеством диких животным — лис, песца. Риски передачи бешенства от диких животных собакам высок.

Он также попросил жителей района привязать собак, которые находятся на свободном выгуле, и добавил, что собаки, которые вызывали подозрения, были отловлены. Сейчас они под наблюдением. Управляющие компании анализируют ситуацию по жилфонду: как закрыты пространства под домами и теплотрассы, чтобы ограничить туда доступ животных.

Все владельцы животных: и собак, и кошек, должны привить питомцев от бешенства. Все необходимы препараты есть в наличии.

На территории Аксарки по бешенству будет объявлен двухмесячный карантин.

Напомним, изначально сообщалось, что собака покусала шесть - девять человек. Позднее полиция сообщила, что число жертв, которых в поселке Аксарка Приуральского района покусала собака, выросло до 13.