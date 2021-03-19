Глава UFC подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов "официально на пенсии"

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру. Об этом сообщил в соцсетях глава UFC Дэйн Уайт: "Он 100% официально на пенсии. Было невероятно наблюдать за твоей работой, спасибо тебе за все, наслаждайся тем, что будет дальше, друг".

Последний бой 32-летний Нурмагомедов провел в конце октября 2020 года, тогда он победил американца Джастина Гэтжи, проведя удушающий прием во втором раунде.

"Если у вас есть родители, будьте рядом с ними. У меня осталась только мама. Я хочу больше времени проводить с ней", - объяснил свой уход Хабиб.

Отметим, для Хабиба бой с Гэтжи стал первым в карьере, к которому он готовился без отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Весной прошлого года 57-летний Нурмагомедов-старший заболел коронавирусом, у него началась пневмония и проблемы с сердечно-сосудистой системой. В начале июля он скончался от осложнений заболевания.

Для Нурмагомедова победа над Гэтжи стала 29-й подряд в профессиональной карьере.