19 Марта 2021
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Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Добрянском городском округе во время пожара погибла многодетная семья: выжила только семилетняя девочка

В селе Перемское Добрянского городского округа во время пожара погибла целая семья: мужчина, женщина и двое детей. Об этом Накануне.RU сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Пожар произошел около трех часов ночи. Тела людей обнаружили огнеборцы, во время тушения огня. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Перемское, пожар(2021)|Фото: perm.sledcom.ru

Министерство безопасности Пермского края сообщило, что из огня спаслась семилетняя девочка. Сейчас с ней работают психологи.

Расследование уголовного дела продолжается.

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В Добрянском городском округе во время пожара погибла многодетная семья: выжила только семилетняя девочка

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Теги: Перемское, пожар, семья погибла, семилетняя девочка выжила



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