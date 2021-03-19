В Добрянском городском округе во время пожара погибла многодетная семья: выжила только семилетняя девочка

В селе Перемское Добрянского городского округа во время пожара погибла целая семья: мужчина, женщина и двое детей. Об этом Накануне.RU сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Пожар произошел около трех часов ночи. Тела людей обнаружили огнеборцы, во время тушения огня. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Министерство безопасности Пермского края сообщило, что из огня спаслась семилетняя девочка. Сейчас с ней работают психологи.

Расследование уголовного дела продолжается.