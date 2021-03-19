В Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России

Сотрудники спецслужб Болгарии задержали несколько человек в Софии. Они подозреваются в шпионаже в пользу России, сообщили источники Болгарского национального телевидения BNT.

Факт ареста пока не подтвердили официальные структуры страны, пишет Regnum.

СМИ сообщают, что среди задержанных нет россиян. По данным телеканала NOVA, задержанные - группа болгарских чиновников, которые имеют доступ к секретной информации.

В декабре прошлого года военного атташе России выслали из Болгарии из-за подозрений в шпионаже. Генпрокуратура Болгарии сообщала, что российский дипломат якобы с 2017 года собирал сведения военного характера, в том числе о численности военнослужащих США, находящихся на территории Болгарии во время учений. Эти данные за деньги ему передавал гражданин Болгарии.